Ce sa NU FACEM la un copil cu posibila gripa. 10 recomandari ale pediatrului

raceala

În plină epidemie de gripă, Dr. Mihai Craiu , pediatru la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului a publicat, pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii, o serie de sfaturi pentru părinți.: Avem oficial epidemie de gripă. Ce facem si …. mai ales ce NU FACEM la un copil cu posibilă gripă?

Citeste si: Leacuri băbești pentru raceală. Plantele minune care te vor pune pe picioare instant

După ce am recunoscut faptul că boala cu febră, de data aceasta, este altfel decât la toate celelalte episoade de “răceală” pe care juniorul le-a experimentat la grădiniță, putem să ne gândim la gripă. Este aşa numita situație de ILI (Influenza-like Illness). În care musafirul nedorit (virusul gripal) a venit “fast & furious”.

În gripă copilul devine evident bolnav, cu dureri de cap, de muşchi şi de oase, în câteva ore. Pare a fi mult mai bolnav decât o arată tusea rară!

Ce facem? Dăm un medicament de febră si apelăm medicul de familie pentru a ne sfătui despre paşii de urmat. Ce să NU facem în caz de gripă?

1. Dacă febra nu scade deloc, în ciuda dozelor corecte de Paracetamol sau Ibuprofen, nu ne grăbim cu alte antitermice, fară aviz medical.

În nici un caz nu dăm aspirină (nici efervescentă, nici tamponată, de nici un fel!!) unui pacient care ar putea avea gripă. Sau varicelă. De ce? Pentru ca ar putea face complicații mortale, cum este sindromul Reye care afecteaza grav ficatul şi creierul copilului.

2. Nu ne repezim la spital cu un copil care are DOAR febră si se simte altfel foarte bine şi se joacă normal, dacă este un copil ce nu are nici o boală gravă cunoscută. Mai ales dacă are mai mult de 5 ani.

3. Nu ne ducem la spital NICI in a 5 a zi de febră foare mare asociată cu semne evidente de ILI. Chiar dacă aflăm, la acest moment, cu ajutorul testelor de laborator, ca este gripă, e prea tarziu pentru tratament specific cu antivirale (Oseltamivir). Tratamentul are eficacitate maximă dacă e inceput in primele 2 zile de boală.

4. Nu utilizăm la domiciliu şi FARĂ consult medical, nici un antibiotic. In această de grupă de NU ANTIBIOTICE intră si prescripțiile telefonice. Copilul mic, sub 5 ani sau avand o boala cronică, TREBUIE consultat direct, daca e suspect ILI şi nu telefonic!!

5. ...........................

Citeste continuarea pe siteul AlternaMed . Afla totul despre usturoi si puterea sa de vindecare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.