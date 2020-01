Ce salariu are un preot in Romania. Statul aloca sume uriase pentru personalul cultelor religioase. In Romania, preotia este o meserie importanta, iar preotii nu au acelasi statut in ceea ce priveste salariile.

Desi subiectul privind salariile preotilor din Romania este unul controversat, oamenii din zona rurala le iau apararea acestora, sustinand ca munca lor este una foarte importanta, iar suma pe care un preot o capata este una mica. Dar preotii in functie de ierarhie, si de parohia pe care o detin, iau salarii diferite.

Un preot aflat la inceput de drum, castiga in principiu un salariu net sub 2.000 de lei. Cei cu vehcime, au peste 2.000 de lei. Slujitorii Domnului isi pot insa majora veniturile din donatiile din timpul slujbelor, ajungand sa castige cat un demnitar. In plus. Legea salarizarii unitare prevede majorari de salarii pentru personalul clerical, care sunt aplicate inca de la incepututul lui 2018 si vor continua pana in 2022.

Cati bani castiga un preot de Boboteaza

Una dintre sarbatorile de pe urma carora preotii se aleg cu sume mari este Boboteaza, deoarece lumea le ofera acestora bani, chiar daca personalul cultului religios nu cere.

„Preotii nu cer nimic, oamenii ne dau cat ii lasa inima. Cei cu nume de sfant dau mai mult, altii ne dau si carne, carnati sau sticle cu bautura mai acatari. Inca nu am facut un calcul exact, dar in ziua de Sf. Vasile si de Boboteaza cred ca am strans undeva la 3.500 Euro. Poate vi se pare mult, dar sa stiti ca asa mai compensam si noi veniturile mici de peste an”, a marturisit un preot din judetul Arges.

Asadar, un episcop poate castiga peste 5.000 de lei, un mitropolit 7.500 de lei, iar un Patriarh poate ajunge la peste 8.000 de lei.

Astfel, pana in anul 2022, un preot debutand cu studii superioare va primi 3.700 de lei brut, un preot cu gradul II si studii superioare va primi 3.900 de lei, in timp ce un preot definitiv cu studii medii va primi 3.650 de lei brut.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane va avea acelasi salariu cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, iar la nivelul functiilor de conducere vicarul general, consilierul patriarhal si primul rabin vor primi 5.517 lei brut.

Conform unui document publicat de. Ministerul de Finante pe 3 decembrie 2018, suma totala pentru salarizarea personalului de cult s-a ridicat la 475,6 milioane de lei in 2017.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.