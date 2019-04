Ce salariu are Vladimir Putin. Kremlinul a facut publica suma pe care o castiga lunar presedintele Rusiei

Vladimir Putin 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele rus Vladimir Putin a castigat in 2018 mai putin de jumatate fata de salariul lui din anul anterior, a anuntat Kremlinul, potrivit Moscow Times. Vladimir Putin a castigat 18,7 milioane de ruble, aproximativ 290.000 de dolari in 2017, a anuntat Kremlinul, citat de publicatia de stat RIA Novosti. Salariul sau in 2018 a scazut la 8,6 milioane de ruble, 134.000 de dolari. Asadar, in 2018 presedintele rus a primit un salariu de aproximativ 11.500 de dolari pe luna. Vezi si: Cum arata baza militara construita de Putin in inima regiunii Arctice - FOTO Salariul anual al prim-ministrului Dmitri Medvedev a crescut de la 8,6 milioane de ruble in 2017 la 9,9 milioane de ruble, insemnind ...