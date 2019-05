Ce sanse are, de fapt, Rona Hartner sa scape de cancer. „Hai sa-ti spun exact cat sunt sansele mele”

rona hartner

Rona Hartner a facut a doua sedinta de chimioterapie si se simte bine. Artista simte ca organismul ei lupta cu boala, insa este constienta ca exista riscuri.

„Cel mai nasol efect e ca nu mai poti sa bei apa deloc, adica nimic rece, timp de vreo opt zile. Opt zile nu am putut sa beau decat ceaiuri fierbinti si a fost destabilizant sa nu mai pot sa beau apa. Am avut niste mici greturi”, a spus Rona Hartner intr-o emisiune tv.

„Hai sa-ti spun exact cat sunt sansele mele: aceasta boala ramane o mare necunoscuta. Sunt 60 la suta. Deci 60 la suta sunt sanse sa o scot foarte bine la capat, iar daca nu ma duceam erau sanse 60 la suta sa am metastaze peste cinci ani in tot corpul, daca nu faceam chimioterapia.”, a mai spus artista.

La cateva ore dupa a doua sedinta de chimioterapie, artista spune ca simte cateva efecte adverse, dar stie ca acestea sunt semnele ca organismul ei lupta cu boala.

Rona Hartner este cu mama ei si cu logodnicul in Franta, unde face tratamentul care va dura sase luni de zile. Tot acolo, Rona si-a cumparat o casa, unde se va muta in aceasta vara.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.