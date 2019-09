Ce scandal! Antonia, facuta cu ou si cu otet: „Frumusetea si inteligenta nu au facut niciodata casa buna!”

antonia

Antonia este o frumusete incontestabila, iar asta se poate observa cu usurinta atat in fotografiile pe care le posteaza chiar ea, cat si in pictoriale ”fierbinti” sau in videoclipurile pieselor sale. Vedeta are foarte multi admiratori, iar acestia sunt incantati cand artista urca, pe conturile personal de socializare, fotografii cu ea.

Nici nu se cunoaste ca Antonia este mamica a trei copii, arata exceptional, iar cei care au clasat-o pe locul 8 in lume la capitolul ”femei frumoase” nu s-au inselat. Recent, vedeta a postat, pe Facobook, o imagine in care apare alaturi de fiica ei, Maya. Cele doua sunt foarte frumoase, iar poza a primit sute de aprecieri.

Au existat, insa, asa cum se intampla de regula, si contestatari. Un urmaritor de-al Antoniei a scris un mesaj scurt care, cu siguranta, nu i-a cazut bine artistei. Acesta a facut-o cu ou si cu otet pe cantareata.

“Frumusetea si… inteligenta nu au facut niciodata casa… buna…”, este mesajul postat de Dragos, unul dintre urmaritorii Antoniei.

Antonia Iocobescu si Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia si Alex Velea se iubesc de ani buni si au impreuna doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) si Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cantareata mai are o fiica, pe Maya, din casnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi fosti soti au o disputa care dureaza de cativa ani. Maya Rosaria Castellano s-a nascut pe 28 august 2010. In prezent, ea locuieste in Italia alaturi de bunicii lui Vincenzo.

