Ce schimbari ar putea ave aloc in Guvernul Dancila (SURSE)

La sedinta Comitetului Executiv al PSD se discuta despre schimbarea unor minsitri. Printre numele vehiculate ca potentiali ministri in discutiile informale din PSD sunt: - Viorel Stefan - ministru la fonduri UE in locul Rovanei Plumb - Lilla Debelka - ministru pentru diaspora in locul Nataliei Intotero - Eugen Nicolicea - ministru al Justitiei in locul lui Tudorel Toader Comitetul Executiv se va reuni astazi pentru a lua o decizie in legatura cu Tudorel Toader Nnumele avansate in discutiile dintre liderii PSD nu au fost discutate cu Liviu Dragnea sau cu Viorica Dancila, ci sunt doar opareri ale oamenilor din esaloinul doi din partid.