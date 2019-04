Ce schimbari pregateste Mircea Rednic pentru partida cu Politehnica Iasi

Mircea Rednic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Antrenorul echipei Dinamo Bucuresti, Mircea Rednic, a declarat astazi ca va face patru schimbari la meciul cu Politehnica Iasi, programat vineri, in etapa a V-a a play-out-ului Ligii I. Ionut Negoita vrea cu orice pret sa scape de Dinamo. E gata sa-i vanda lui Mircea Rednic clubul si în rate "Am concurenta, am lot, suntem pregatiti. Toata lumea ne asteapta cu ”bratele deschise”, toata lumea se mobilizeaza. Vine Dinamo, trebuie sa ii batem. Obiectivul lor e doar sa o bata pe Dinamo, altceva nu ii intereseaza. O sa dau sansa mai multor jucatori sa intre titulari si poimaine vor fi patru schimbari in echipa", a spus Rednic. Tehnicianul fomratiei dinamoviste, care a implini ...