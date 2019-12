Ce scria presa de altadata despre sarbatoarea Craciunului

In ultimii 132 de ani, Craciunul si-a facut din ce in ce mai mult loc in presa din Romania. A trecut, pe rand, de la o sarbatoare care "si-a pierdut caracterul" la un moment ce trebuie "benchetuit acasa in tête-à-tête", ajungand, dupa Revolutia romana, la un "Mos Craciun reabilitat", scrie Mediafax