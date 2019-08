Ce se afla in spatele cazului de la Caracal? Familia unui proxent a facut declaratii uluitoare

Cazul de la Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Familia lui Bogdan "Cocos", proxenetul din Caracal care ar fi fost ucis de un politist in penitenciarul Craiova tocmai cand voia sa-si denunte protectorii, a acordat un interviu intr-o emisiune de televiziune. In 2012 a fost destucturata o retea de trafic de persoane din Caracal, iar liderul ei, Bogdan "Cocos", ajunge in inchisoare in urma unei condamnari de 10 ani cu executare. La Curtea de Apel i s-a anulat insa aceasta pedeapsa din cauza ca nu existau suficiente probe. "A fost pus sub control judiciar. A stat acasa, iar in 2014 a mers si a facut denunt la DIICOT Slatina. Procurorul nu l-a bagat in birou. A notat numele celor pe care i-a denuntat si cand au fost ridi ...