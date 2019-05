Ce se ascundea in peretele unui dormitor. Proprietarii au auzit zgomote in interior - VIDEO

Perete google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cuplu din Spania a descoperit ca zgomotul din cauza caruia nu putea dormi noaptea era provocat de 80.000 de albine care se aflau in peretele dormitorului, relateaza marti UPI. Cei doi, care locuiesc in orasul Granada, Andaluzia, au fost la inceput derutati de bazaitul care se auzea din perete de doi ani, pana cand acesta a devenit extrem de deranjant, pe masura ce temperaturile din zona cresteau, si s-au hotarat sa cheme in ajutor un apicultor din zona. “Timp de circa trei luni a fost un zgomot insuportabil si nu au stiut ce sa faca”, a declarat expertul Sergio Guerrero pentru CNN. “Doar imaginati-va!”, a spus el. Apicultorul experimentat a declarat ca a fost socat ca cei doi au re ...