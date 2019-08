Ce se decide astazi la sedinta CEx PSD

CEx PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comitetul Executiv National al PSD se reuneste astazi la Palatul Parlamentului, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului, in cadrul caruia urmeaza sa fie validat candidatul social-democratilor pentru alegerile prezidentiale din toamna. Pe 23 iulie, in cadrul unei alte sedinte, CExN al PSD a votat ca presedintele partidului, premierul Viorica Dancila, sa fie candidatul la alegerile prezidentiale. Reuniunea de astazi, programata sa inceapa la ora 12,00, are ca subiect central pregatirea Congresului extraordinar de sambata. Potrivit acestora, la Congres urmeaza sa participe 1.000 de delegati din organizatiile teritoriale ale partidului. Viorica Dancila, despre cresterea economica: Cifrele INS si E ...