Ce se intampla acum in casnicia dintre Gabi Cristea si Tavi Clonda

Gabriela Cristea (44 ani) si Tavi Clonda (39 ani) au o casnicie armonioasa si solida, au doua fetite minunate, Victoria Margot si Iris, si au reusit sa construiasca tot ce au visat si au planuit.

La inceputul relatei, carcotasii nu le dadeau multe sanse sa ramana impreuna, unii spunand ca e o diferenta de varsta prea mare intre ei, altii ca petrec exagerat de mult timp unul cu celalalt atat acasa cat si la serviciu si ca se vor plictisi repede…

Ei bine, protagonistii nostri au trecut proba timpului si, fara sa exageram, putem spune ca au una dintre cele mai frumoase familii din showbiz. Asta nu inseamna insa ca Gabriela si sotul ei nu au trecut si prin momente de cumpana, greutati sau certuri.

Gabriela Cristea s-a certat cu sotul din cauza banilor! „Ea a trecut prin multe si inteleg de ce i-a fost frica”

In urma cu cateva zile, artistul a marturisit, in cadrul emisiunii Cristina Siscanu Show, ca are divergente cu sotia lui, cum se intampla in orice cuplu si ca, la un moment dat, au avut disensiuni si din cauza banilor. Au trecut insa peste toate datorita iubirii lor si a bunei comunicari.

„Eu m-am potolit cu cumparaturile, dar inainte imi cumparam haine cot la cot cu Gabi. Noi avem un dressing imens, jumatate al meu si jumatate al Gabrielei, plin cu haine, incaltari si accesorii.

Acum insa nu mai sunt asa ahtiat dupa shopping, ma multumesc cu ce am sau cu ce primesc, si ii cumpar mai mult Victoriei. Ca tot vorbim de bani, trebuie sa recunosc ca m-am certat la un moment dat cu sotia mea din cauza banilor…

Ma rog, s-a creat o tensiune cand am cumparat terenul unde ne-am facut casa. Atunci am dat ultimii bani din casa pentru aceasta achizitie. Pur si simplu am ramas cu putini bani spre deloc.

O saptamana a fost mai greu… Ei, Gabi nu a fost de acord sa cumparam terenul cand a facut socotelile si si-a dat seama ca ramanem fara niciun ban in casa.

S-a panicat, i s-a facut teama, mai ales ca ea are niste traume cauzate de problemele financiare. Pana la urma am convins-o ca ne descurcam noi, ca o sa fie bine, si am luat decizia buna impreuna. Ea a trecut prin multe si inteleg de ce i-a fost frica la inceput.

A fost o tensiune puternica atunci! A, daca-mi aduc bine aminte, la fel s-a intamplat si cand am cumparat masina„, a declarat Tavi Clonda la Cristina Siscanu Show.

