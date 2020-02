Ce se intampla acum in casnicia Gratielei cu Andrei Duban? ”Parca nu era sotul meu…”

Gratiela Duban traieste din plin aventura de la Survivor Romania 2020, in timp ce sotul ei, acrorul Andrei Duban, sta cu sufletul la gura in fata televizorului.

Gratiela Duban are un fel aparte de a se manifesta, iar acest lucru nu a scapat atentiei fanilor emisiunii Survivor Romania 2020. Apropierile considerate ”suspecte” fata de colegii ei, Mihai si Ghita, a dat nastere unor interpretari si multi se intreaba acum daca totul este in regula, acasa, intre ea si Andrei Duban.

Putina lume stie insa care este cu adevarat relatia dintre Gratiela si Andrei. Cei doi obisnuiesc sa glumeasca pe seama relatiei lor, mai ales ca intre ei exista o diferenta destul de mare de varsta.

Un exemplu in acest sens il reprezinta show-ul la care cei doi au participat in calitate de cuplu. Gratiela si Andrei au facut pereche la o ferma cu vedete si a trebuit sa ia parte la probe extrem de complicate. Si atunci au aparut zvonuri ca in relatia lor ar fi o problema. Culmea este ca, intorsi acasa, cei doi au continuat ”jocul” si au parut ca le place sa alimenteze zvonurile.

Invitati la emisiunea lui Catalin Maruta, Gratiela s-a lansat intr-un ”atac” la adresa lipsei de afectiune a lui Andrei Duban. ”Nu te-am simtit in privire. Tu esti foarte rece cu mine, nici partener nu mi-ai fost. (…) Cel mai greu a fost sa ne toleram intre noi. Eu nu ma refeream la giugiuleala ci la atitudine, parca nu era sotul meu si nu intelegeam. Voiam sa ne tinem de mana, sa ii simt caldura, si el nimic. Batman, Batman! Ti-as spune eu mai multe dar nu am voie, dar sa stii ca roata s-a intors, el voia giugiuleala”, a marturisit, mai in gluma, mai in serios, Gratiela Duban.

Probabil ca nu iese fum fara foc, poate ca s-a intamplat ceva la ”ferma”, insa pana la urma s-a divedit ca focul a fost unul de paie. Doi ani mai tarziu, cei doi sunt in continuare impreuna si formeaza un cuplu de invidiat. Momentan, la distanta…

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.