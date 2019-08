Ce se intampla acum in curtea "casei groazei" lui Gheorghe Dinca

curte Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un excavator scoate pomii si alte resturi din curtea lui Gheorghe Dinca din Caracal. In fiecare zi, anchetatorii ridica noi probe din casa groazei. Si apar noi informatii si despre balbele oamenilor legii, in primele zile ale anchetei. Primii criminalisti si politisti care au ajuns in casa si curtea lui Gheorghe Dinca au contaminat zona din care s-au prelevat probe. Mai rau decat Garcea! Anchetatorii de la Caracal au CONTAMINAT locul cercetarii Acestia au fumat si au aruncat chistoacele de tigari pe jos, spun surse din ancheta. Tot azi este posibil sa fie facute publice rezultatele analizelor ADN pentru oasele descoperite in padurea in care Gheorghe Dinca a sustinut ca ar fi aruncat ramasite ...