Ce se intampla cand zbori cu avionul si treci prin scanner-ul cu raze X. Uite ce detalii intime vad oamenii care te controleaza

Scannerele corporale au fost introduse pe marile aeroporturi dupaatacurile teroriste din septembrie 2001.

Aceste dispozitive pot fi gasite pe majoritatea aeroporturilor americane si in cateva noduri importante din lume dar, in cativa ani, prezenta lor va fi un lucru obisnuit peste tot in lume.



Cercetatorii au sustinut ca radiatia emisa este daunatoare iar, acum, alte persoane sustin ca acestea incalca intimitatea, deoarece pot vedea prin hainele oamenilor. Fotografiile ar trebui sterse imediat, dar s-a descoperit ca agentii TSA din america au pastrat unele dintre fotografii.

Iata cum arata corpul unei femei scanate. In stanga e versiunea in negativ, asa cum e afisata pe ecranele controlorilor, iar in dreapta e versiunea prelucrata, in care au fost inversate culorile. Detaliile corpului si trasaturile fetei se vad perfect:



