Ce se intampla cu apelurile si sms-urile efectuate in interiorul UE. Masura e valabila de miercuri

tarife telefonie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou tarif maxim se va aplica, din data de 15 mai, pentru toate apelurile si SMS-urile internationale efectuate in interiorul Uniunii Europene, iar operatorii de telecomunicatii vor trebui sa informeze consumatorii cu privire la noile plafoane tarifare, informeaza luni Executivul comunitar. Astfel, consumatorii care vor efectua un apel din tara lor in alt stat din UE vor plati maximum 19 centi pe minut (plus TVA) si 6 centi pe mesaj SMS (plus TVA), a anuntat luni Comisia Europeana. Normele se vor aplica din 15 mai in toate cele 28 de tari ale UE si, in curand, si in Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Cele mai mari greseli pe care le facem cand ne incarcam telefonul. Trucuri pentru a creste d ...