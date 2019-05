O noapte pierduta poate ca nu suna tocmai tragic pentru sanatatea ta, dar efectele sunt devastatoare la nivel celular. Vezi ce se intampla cu corpul tau daca nu dormi destul si ce poti sa patesti daca noptile albe se repeta des.

Dupa o noapte nedormita…

Mananci mai mult si mai des

Cercetatorii au descoperit ca o singura noapte fara somn te face sa mananci mai mult si mai des a doua zi. Subiectii cercetati au aratat o preferinta pentru portiile XXl si au simtit maid es nevoia de gustari. De asemenea, cei care nu au dormit o noapte intreaga par sa fie mult mai tentati sa aleaga o masa plina de calorii si grasimi, in loc de mancare mai sanatoasa. La cumparaturi, cei care nu au dormit in noaptea precedenta au cumparat mai multe dulciuri si mancare nesanatoasa, decat cei care au dormit 8 ore.

Pierzi celule din creier

Da. O noapte de nesomn itiucide creierul. Nu in intregime, ci doar cateva celule, dar daca aduni mai multe astfel de nopti pe parcurusul vietii, iti poti da seama si singura ca batranetea nu va fi usoara.

Arati rau si te imbolnavesti mai repede

Imunitatea scade brusc dupa o noapte nedormita. In plus, esti mai predispusa la accidente, din cauza incetinirii reflexelor, ai sanse mai mari sa racesti daca iesi afara si arati de parca ai mancat cenusa la micul dejun. Nici memoria nu te ajuta si exista riscul sa nu-i gasesti cuvintele in situatii usor stresante, cum ar fi o sedinta sau o discutie cu seful.

Dupa mai multe nopti nedormite…

Daca obisnuiesti sa nu dormi noptile, sau te odihnesti numai cateva ore pe noapte in mod regulat, o sa ai probleme serioase de sanatate.

Creste riscul de moarte

Studii recente realizate pe perioade lungi de timp arata ca exista o legatura intre un somn nocturn mai scurt de 6 ore si riscul de moarte prematura, asta dupa ajustarea calculelor la factori ca obezitatea, diabetul si hipertensiunea arteriala.

Creste riscul de boli grave

Daca nu dormi indeajuns in fiecare noapte, ai un risc mult mai amre sa dezvolti o boala cronica: diabet, obezitate, sindrom metabolic, boli cardiovasculare, accident vascular cerebral.

Creste riscul de cancer

Studii recente arata ca exista o legatura intre un somn precar, putine ore de somn pe noapte in mod regulat si anumite tipuri de cancer. Cele mai frecvente tipuri de cancer relationate de lipsa somnului de calitate sunt: cancer de san, cancer de colon sau alte cancere colorectale.

