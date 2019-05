Ce se intampla cu Diana Belbita dupa Ferma. „Nu o sa mai stau mult in tara. Am semnat un contract profesional foarte important pentru cariera mea”

Diana Belbita a povestit despre ce a insemnat participarea la show-ul Ferma. De asemenea, sportiva a anuntat si ce planuri are.

Diana Belbita a parasit emisiunea Ferma, de la Pro TV, in urma duelului cu Marius Craciun, cel cu care are o relatie extrem de apropiata. Dupa eliminarea din competitie, Diana Belbita, in varsta de 22 de ani, a fost invitata la emisiunea Vorbeste lumea, de la Pro TV, unde a facut numeroase declaratii.

Ea a vorbit despre planurile de viitor, explicand ca umreaza sa plece in Canada, acolo unde a semnat un contract foarte important pentru ea.

„Nu o sa mai stau in tara pentru ca voi pleca in Canada. O sa stau vreo cateva luni, pentru antrenamente. Am semnat un contract profesional foarte important pentru mine, pentru cariera mea. Nu plec pana se termina competitia…O sa ma intorc, nu e ca si cum as ramane definitiv acolo, cel putin nu deocamdata”, a spus Diana Belbita.

Despre experienta de la emisiunea Ferma, Diana Belbita a spus:

„Experienta Ferma a fost mai grea decat ma asteptam, pentru ca nu-mi place frigul. Ne-am trezit cu -17 grade afara si trebuia sa muncim in ferma… Ma asteptam ca o sa ajungem in arena. Nu regret ca m-a eliminat Marius. A fost un duel greu, cu un om pe care il indragesc…

…Eu cand am avut ceva de spus am spus. Sunt multe lucruri care nu se vad la TV. Noi munceam foarte mult, dormeam doar cateva ore, iar a doua zi aveam de lucru in ferma. Au fost oameni in care am avut incredere doar pentru ca aveam un scop comun”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.