Ce se intampla cu dosarul in care este acuzata Elena Udrea

La termenul de astazi, 13 mai 2019, in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009, in care sunt acuzati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, completul de judecata a anuntat amanarea procesului din motive obiective. Judecatorul se va pensiona si cauza va fi judecata de un alt complet pe 12 septembrie. ,,Judecatorul de caz ne-a anuntat astazi (joi -n.r.) ca se va pensiona. Nu s-a mai efectuat niciun act de judecata, pentru ca daca se va pensiona, in cauza va intra un alt judecator. Pentru a evita sa se ia de la inceput efectuarea unor acte de judecata de noul judecator, astazi (joi -n.r.) s-a acordat un termen in luna septembrie, tocmai pentru ca judecatorul care va prelua dosarul sa se pronun ...