Ce se intampla cu Mihai Constantinescu, dupa 17 zile de coma indusa. Fosta sotie a facut anuntul

De aproape trei saptamani, Mihai Constantinescu este in coma indusa, la spital. Artistul a suferit un stop cardio-respirator care i-a pus viata in pericol, pana si medicii fiind rezervati in privinta sanselor sale de a-si reveni.

In continuare, Mihai Constantinescu se afla intr-o stare stabila, elementul cheie in drama lui fiind rabdarea. Fosta sotie a cantaretului, Mihaela, anunta ca are incredere ca totul se va termina cu bine.

„Acum starea lui Mihai e stabila, dar trebuie sa avem rabdare si sa credem ca totul va fi bine. E inca in coma indusa, dar va fi bine, ne rugam in continuare pentru sanatatea lui”, a spus Mihaela Constantinescu pentru click.ro.

