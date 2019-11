Ce se intampla cu pensiile romanilor? Raluca Turcan iese la rampa: 'Doresc sa spulber toata aceasta intoxicare care s-a tot rostogolit in spatiul public'

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, că este exclusă amânarea aplicării legii pensiilor, menţionând că aceasta va fi respectată.

"Exclus! Doresc să spulber toată această intoxicare care s-a tot rostogolit în spaţiul public. Legea pensiilor a fost promulgată, legea pensiilor a fost asumată şi ea se va respecta", a arătat Raluca Turcan, la RFI.Ea a susţinut că Guvernul Orban a preluat o situaţie economică deosebit de grea, iar bugetului asigurărilor sociale de stat îi lipsesc 2,2 miliarde lei."Am preluat o situaţie economică deosebit de grea şi trebuie să o stabilizăm. Evident, nu ne plângem pentru că ne aşteptam la lucrul acesta, dar, pe fond, fiecare român trebuie să ştie ce prăpăd a lăsat în urmă Guvernul PSD. Pe de o parte, avem instituţii publice înţesate de rubedenii şi clienţi de partid, aceştia vor pleca acasă unul câte unul, iar funcţionarii bine pregătiţi şi harnici nu trebuie să aibă nicio teamă. Banii risipiţi până acum vor trebui economisiţi şi puşi angajaţii să lucreze în folosul priorităţilor românilor. În numai trei zile de la preluarea acestei guvernări, am descoperit în ministere lucruri greu de imaginat. Bugetul pentru tot anul 2019 a fost construit pe un deficit bugetar total de 2,76% din PIB", a afirmat Turcan.

Aceasta a menţionat că, la finalul lunii octombrie, deficitul a ajuns la peste 29 de miliarde de lei, reprezentând 2,8% din PIB, ea susţinând că au fost cheltuiţi toţi banii destinaţi până la sfârşitul anului, iar două luni au rămas descoperite.



"La Programul Naţional de Dezvoltare Locală, la Ministerul Dezvoltării Regionale, s-au strâns facturi neachitate de peste 5 miliarde de lei pe care PSD a refuzat să le plătească şi le-a lăsat ca un cadou otrăvit pentru viitorul guvern. Bugetul asigurărilor sociale din care se plătesc pensiile s-a spus la construcţia bugetară pe acest an că va avea un excedent de 2,9 miliarde de lei, în realitate, după 10 luni, bugetul de pensii are mai puţin cu 2,2 miliarde lei", a explicat Turcan.



Vicepremierul a mai susţinut că situaţia a fost "ţinută sub preş pe spinarea agenţilor economici".



"ANAF-ul a blocat rambursările de TVA către agenţii economici cu aproximativ 2,2 miliarde lei, deci acesta este un sold de TVA nerambursat şi sunt firme care nu şi-au primit banii încă din luna aprilie: Dincolo de faptul că s-a băgat mâna până la cot, că s-a furat ca în codru, dincolo de faptul că au lăsat nişte datorii care bubuie în faţă, au minţit agenţii economici, cei care creează plusvaloare în România, şi nu le-au dat banii pe nişte rambursări de TVA pentru care îşi creează rulajele de dezvoltare încă din luna aprilie", a mai spus Raluca Turcan.



Turcan a mai menţionat că Guvernul Orban şi-a propus să cheltuie "până la ultimul euro" fondurile europene, iar pentru acoperirea cheltuielilor de la Ministerele Educaţiei, Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu bugetul asigurărilor sociale are în vedere veniturile care vor fi acumulate la buget din îmbunătăţirea colectării şi "reduceri dramatice a risipei care s-a înregistrat până acum".