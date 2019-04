Ce se intampla cu pretul barilului de petrol. Trump insista pe supraproductie

Petrol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pretul petrolului a scazut, prelungind scaderea din ultimele zile dupa ce presedintele Doland Trump a cerut OPEC sa creasca productia pentru a atenua impactul sanctiunilor acordate de Statele Unite impotriva Iranului, informeaza Reuters. Contractele futures Brent au fost la 71,66 dolari pe baril, in scadere cu 49 de centi sau 0,7%, in timp ce contractele futures ale petrolului american West Texas Intermediate (WTI) au fost 62,87 de dolari pe baril, in scadere cu 43 de centi sau 0,7%. Acuzatii grave ale Iranului la adresa SUA si a altor trei state: "Vor sa declanseze razboiul" Ambele valori ale contractelor futures au scazut cu 3% fata de sesiunea anterioara. Banca ANZ a declarat ca preturile petrolu ...