Ce se intampla daca aplici usturoi tocat pe aceasta parte a corpului tau? Efectul apare in 5 minute

Este o planta atat de puternica, incat, atunci cand e aplicata pe picioarele cuiva, intra rapid in sange si poate avea un efect benefic in plamani. O cataplasma cu usturoi pusa pe talpile picioarelor este foarte buna pentru oprirea tusei si alungarea racelilor. Se face tocand cativa catei de usturoi, amestecandu-i cu putin untdelemn de masline si aplicand mixtura pe talpi.



Oameni bolnavi de plamani - ajunsi in pragul mortii - suferind de tot felul de maladii respiratorii (astma, emfizem si oribilele bronsite, alergii si abcese pulmonare) s-au vindecat si au laudat aceasta planta miraculoasa.



Invinge germeni de care penicilina nici nu se atinge



In 1948, dupa ani intregi de cercetari, oamenii de stiinta au confirmat, in sfarsit cu fermitate, "puterea de penicilina" a usturoiului, izoland diversele substante din el. Alliina, prima substanta izolata, avea efect contra germenilor care cauzeaza intoxicatia cu salmonella, dizenteria si contra stafilococilor care provoaca furunculele si ulceratiile purulente ale pielii"

La fel de eficienta era si impotriva streptococilor, care cauzeaza scarlatina, difteria, erizipelul, inflamarea invelisului inimii (febra reumatica). Allicina, un alt ingredient, infrunta conjunctivita (infectia ochilor), putrefactia (descompunerea mancarii in alimente si in intestine), febra tifoida, holera si TBC.-ul. De atunci, in usturoi s-au gasit multe alte substante importante. Germaniul nutritiv, cu efect anticancerigen dovedit, face parte dintre ele. De fapt, usturoiul este una dintre cele mai bogate surse de germaniu si seleniu organic (vital in prevenirea bolilor de inima si a multor forme de cancer). Ajoena este o substanta care "dilueaza" sangele, astfel prevenind cheagurile potential periculoase. Cand animalele de laborator au fost hranite cu o singura doza din acest ingredient al usturoiului, cheagurile de sange s-au redus cu suta la suta, timp de douazeci si patru de ore. De asemenea, ajoena actioneaza contra a doua tipuri de ciuperci: una care e adeseori prezenta in canalul extern al urechii, si o alta care cauzeaza Candida sivaginita.



Previne infundarea arterelor



Consumul de usturoi poate ajuta la prevenirea bolilor arteriale. Testele medicale au aratat ca radacina cu aroma intepatoare are "o actiune protectoare foarte semnificativa" in limitarea efectelor coagularii sangelui gras, conform doctorilor Arun Bordia si H.C. Bansal de la R.N .T. Medical College, Udaipur, India, intr-un articol din revista medicala britanica The Lancet, aparut in 29 decembrie 1973, medicii au spus ca sangele a zece pacienti s-a coagulat mai incet, cand acestia au mancat usturoi cu alimente grase, decat atunci cand le-au mancat fara usturoi. Dupa parerea lor, aceasta insemna ca usturoiul putea incetini acumularea depunerilor de grasime pe peretii arterelor si ajuta la prevenirea colmatarii acestora. Concret, o suta de grame de unt s-au adaugat la o masa consumata de pacientii testati. Peste trei ore, acestia au prezentat un nivel mediu al colesterolului de 237,4 miligrame la suta. Cand, dupa trei ore, mancarii identice i s-a adaugat sucul sau uleiul extras din cincizeci de grame de usturoi, colesterolul a ajuns doar la 212,7 miligrame la suta. S-a descoperit ca uleiul de usturoi are si singur acest efect - fie ca e luat ca ulei pur, ca suc de usturoi sau in usturoiul integral. In plus, uleiul de usturoi a redus nivelul de fibrinogen (un factor coagulant din sange). O masa care continea unt a rezultat intr-un nivel de fibrogen ajuns la 320,9 miligrame la suta - in trei ore. Cand in mancare s-a adaugat usturoi, nivelul de fibrogen din sange, trei ore mai tarziu, era de 256,4 miligrame la suta. In ambele cazuri, usturoiul a coborat efectiv nivelurile de colesterol sl fibrogen sub valorile normale.



Coboara hipertensiunea



Se spune ca sute de medici au gasit usturoiul ca fiind cel mai sigur si mai de nadejde mod de a cobori hipertensiunea. Nimeni nu stie exact din ce cauza. Unii doctori cred ca usturoiul dilata (deschide) arterele, usurand presiunea. Altii citeaza puterea sa de a inlatura infectiile de diverse feluri si, prin urmare, de a reduce tensiunea crescuta. Totusi, e clar ca tensiunea scade. Medicii sustin ca simptome ca slabiciunea, ametelile, pulsatiile dureroase ale capului, tiuitul din urechi, durerile pectorale de tipul anghinei, respiratia scurta, durerile de sale, amortelile sau furnicaturile, dispar toate, rapid si usor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.