Ce se intampla daca bei apa calda pe stomacul gol?

Ai primit de multe ori indemnul de a bea apa calda pe stomacul gol si nu stii daca sfaturile sunt intr-adevar benefice pentru sanatatea ta? Am pregatit pentru tine informatii utile in cazul in care iti doreai sa iti schimbi stilul de viata si sa adopti un nou obicei cu care sa iti incepi fiecare zi.