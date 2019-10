Ce se intampla daca pui o moneda de 50 de bani intr-un colt al casei. Nici eu nu am crezut, pana nu am incercat!

Multi oameni au auzit de Feng Shui, insa nu stiu prea multe detalii despre acest domeniu. Ei bine, cateva trucuri simple, pot aduce o stare de bine in casa ta, iar toate lucrurile vor merge mai bine, atat in caminul tau, cat si familie.

Feng Shui este arta prin care poti aranja spatiul de acasa sau de la locul de munca, pentru a imbunatati diverse aspecte ale vietii tale. Multi spun ca zona banilor se afla in fiecare camera, dar in coltul cel mai indepartat din stanga, orientandu-ne dupa usa incaperii, potrivit secretele.com. Asadar, mai simplu, dupa ce ai intrat in camera pe usa, observa care este cel mai indepartat colt din stanga, iar acolo trebuie sa iti construi coltul banilor.

Cum functioneaza arta Feng Shui?

Principalul element Feng Shui, specific banilor este lemnul. Cu toate acestea, o tanara adepta a numerologiei a incercat o noua metoda, care a functionat foarte bine pentru ea. In acel colt al banilor, a pus o moneda care sa contina cifra 5. Aceasta poate fi metalica sau un ban din hartie, chiar nu conteaza.

De ce trebuie sa alegi cifra cinci?

In numerologie, cifra cinci reprezinta stralucire, succes si bani. Se pare ca asocierea elementelor de tip Feng Shui cu cele numerologice, functioneaza foarte bine.

Multi poate nu ar crede asa ceva, insa tanara care a incercat acest truc a spus ca a functionat foarte bine pentru ea. Asa ca nu ai nimic de pierdut daca incerci si tu acest truc simplu.

