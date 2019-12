Ce se intampla daca suni pe numarul lui Cornel Gales. Nasa lui de cununie a fost anuntata ca a murit intr-un accident.

Exista zvonuri conform carora Cornel Gales si-ar fi pierdut viata intr-un accident de circulatie, in Spania. Vaduvul Ilenei Ciuculete are telefonul inchis, iar pe Whatsapp a intrat ultima oara azi-noapte, la ora 2:32. Lucru care intareste zvonurile apaure in legatura cu moartea lui.

Vestea ca a murit Cornel Gales in Spania, intr-un accident de circulatie, a cazut ca un trasnet! Doina Belu, nasa lui Cornel, a oferit primele declaratii: ”Din pacate, tot ce aflu imi intareste convingerea ca finul meu, Cornel Gales, a murit”, a spus Doina Belu, nasa de cununie a Ilenei Ciuculete si a lui Cornel Gales.

Femeia a dat detaliile presupusului accident de circulatie pe care l-ar fi avut Cornel Gales. ”Erau trei in masina, Cornel era la volan. Nu avea centura, cineva a intrat in ei si el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era in masina, era in stare de soc si abia intelegeam ce spune. Ne-au dat si numar de cadavru, am rugat pe cineva care stie spaniola sa sune acolo. Cadavrul exista, dar nu vor sa ne dea detalii pentru ca nu ii lasa legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu stiu ce sa mai zic… Sper sa nu fie adevarat, dar cred ca este”, a mai spus Doina Belu, pentru wowbiz.ro.

