Ce se intampla, de fapt, cu Mihai Constantinescu! Un apropiat dezminte ce se stia despre starea lui: „Toate informatiile au fost false”

keo

Mihai Constantinescu a ajuns de urgenta la spital dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. El a fost transportat cu ambulanta la Floreasca si este sub atenta ingrijire a medicilor. De atunci, in presa s-a scris foarte mult despre ce se intampla cu artistul si toata lumea este extrem de ingrijorata, mai ales fanii si apropiatii.

Keo, fostul iubit al Andreei Balan este finul lui Mihai Constantinescu si al Simonei si a oferit noi declaratii dupa ce a stat de vorba chiar cu ea. El a dezmintit multe dintre informatiile stiute pana acum.

„Noi am fost impreuna de Paste. Parintii ei au vorbit cu el chiar cu o seara inainte sa se intample evenimentul recent. Era bine, era ok. Avea mai multe probleme pe care el a incercat sa le tina ascunse pentru ca era un tip discret pentru ca el voia ca publicul sa primeasc doar muzica din partea sa. Era slabit, dar Mihai are o putere extraordinara si o dorinta de a trai si de a invinge boala si este un luptator”, a declarat Keo in cadrul unei emisiuni de televiziune.

