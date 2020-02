Ce se intampla in aceste momente cu iubita lui Sergiu, gorjeanul infectat cu coronavirus

Miercuri seara, in Romania a fost confirmat public primul caz de infectare cu coronavirus. Pacientul este Sergiu, un barbat de 25 de ani care a intrat in contact direct cu italianul de 71 de ani. Ce se intampla insa cu iubita lui?

Tanarul din Gorj, depistat cu virusul Covid-19, are 25 de ani si lucreaza la o firma de prelucrat lemnul, unde italianul de 71 de ani este patron. Inainte de a fi confirmat cu coronavirus, Sergiu Sgurescu a participat alaturi de mai multe persoana din satul Dobrana, comuna Prigoria, la o petrecere.

"Eu intuesc ca va fi destul de grava situatia si va trebui sa extindem testarea la toti cei care au fost la acel eveniment. In jur de 30 de persoane.

In urma cu cateva zile tanarul a participat la un eveniment, la seful sau... Din cate stiu lucra la o unitate de prelucrare a lemnului", a spus Iuliana Iliescu la Antena 3.

Ce se intampla cu iubita lui Sergiu

Femeia cu care Sergiu are o relatie de ceva vreme, lucreaza la o banca, potrivit informatiilor facute publice chiar de ea, pe conturile de socializare. In aceste momente, tanara se afla izolata la domiciliu, in Targu-Jiu. Si rudele lui Sergiu, parintii si bunicii, sunt izolati la domiciliu.

Sergiu Sgurescu a fost transportat din Gorj la Institutul Matei Bals din Capitala, joi dimineata, cu o ambulanta speciala.

