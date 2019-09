Ce se intampla in corpul tau atunci cand mananci ardei iuti. Efectul e miraculos

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Capsaicina, o substanta care se gaseste in ardei iuti si care le asigura acestora gustul, ar putea fi folosita in prevenirea cancerului intestinal. Aceasta este concluzia unui studiu recent, realizat in Marea Britanie, pe soareci. Compusul care da iuteala ardeilor ar putea reduce riscul de a dezvolta cancer intestinal, se arata intr-un studiu recent, citat de Daily Mail. Cercetatorii au administrat capsaicina soarecilor, care sunt predispusi genetic sa dezvolte multiple tumori in tractul gastrointestinal. Substanta a declansat un receptor de durere din interiorul celulelor din intestine, declansand o reactie ce reduce riscul de a face tumori colorectale. Cu aceasta ocazie, oamenii de stiinta au de ...