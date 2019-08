Ce se intampla in organismul tau atunci cand mananci porumb

porumb copt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Porumbul contine numeroase fibre benefice organismului. Acesta contribuie la mentinerea bacteriilor sanatoase in intestin si ajuta la formarea lantului de acizi grasi din colon. Specialistii sustin ca porumbul consumat moderat ajuta la prevenirea cancerului de colon. Dar asta nu e tot, porumubul contine si o serie de minerale, vitamine si nutrienti cu proprietati antioxidante. Toate aceste valori ale porumbului te protejeaza de anumite afectiuni, dar nu iti pun sanatatea in pericol. Porumbul se gaseste sub diferite forme, boabele sale fiind procesate pentru obtinerea malaiului, a siropului, uleiului si a chipsurilor de tip tortilla. Stiai ca... ...banalul porumb contine 73% apa si nu are deloc gluten? B ...