Ce se mai aude de dosarul caselor lui Iohannis? Bogdan Licu, declarații de ultima ora

Procurorul general interimar Bogdan Licu a evitat să dea vreo informație legată de dosarul caselor lui Klaus Iohannis.

„Nu am nicio noutate care să poată fi comunicată în acest caz. Nu am spus niciodată așa ceva. Eu nu am discutat despre așa ceva”, a spus Licu, la sediul CSM.

Luna trecută, Licu declara că în acest dosar se fac în continuare cercetări.

Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri depuse de Lumea Justiţiei împotriva notarului din Sibiu, Radu Gabriel Bucşă, şi a soţilor Carmen şi Klaus Iohannis.

Soția președintelui, Carmen Iohannis a fost audiată în secret la începutul lunii februarie 2019 la Parchetul General în dosarul privind imobilele familiei.