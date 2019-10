Ce se va intampla cu Gheorghe Dinca? I-a fost alocata o paza sporita, fiind monitorizat in permanenta

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca a fost transferat, miercuri, din arestul Politiei Capitalei la Spitalul Penitenciar Jilava pentru efectuarea unor masuri procedurale dispuse in cazul anchetei penale. Deoarece Dinca urmeaza sa fie supus unei expertize psihiatrice, medicii au propus efectuarea unui un set complex de analize. In acest moment, criminalul se afla intr-un salon, alaturi de mai multi detinuti, dar sunt paziti cu totii in mod continuu, mai ales, in conditiile in care Dinca a dat de inteles oamenilor legii ca ar vrea sa isi puna capat zilelor. In aceste conditii, lui Dinca i-a fost alocata o paza sporita, fiind monitorizat in permanenta. Mama Luizei Melencu a cedat: "Ma arunc in fa ...