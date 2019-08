Ce se va intampla cu micuta Sofia, acum ca Bianca Dragusanu s-a maritat cu Alex Bodi!

alex 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Dragusanu are o legatura perfecta cu fiica ei si dupa cununia cu Alex Bodi Bianca Dragusanu este cea mai fericita femeie din lume in aceste momente! Diva s-a casatorit, recent, cu Alex Bodi, barbatul care o adora si pe care ea il iubeste de aproape un an, si, de zece zile, se afla impreuna intr-o luna de miere perfecta, pe iaht, in celebrele insule de pe Coasta Amalfitana! De altfel, surse din preajma superbei blonde sustin ca Bianca este linistita si plina de energie de cand lucurile s-au asezat perfect in viata ei. ”Bia se simte bine alturi de Alex, ambii si-au dorit sa fie impreuna si acum sunt sot si sotie! Este un pas important, dar cum la mijloc sunt sentimente ...