Ce se va intampla cu romanii care si-au dat datele personale pentru bonusuri la cartelele prepay

Vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, a anuntat joi ca firmele de telefonie mobila vor transmite serviciului 112 toate datele culese de la romanii care si-au dat voluntar datele personale pentru campanii de marketing prin care s-au acordat bonusuri pe cartelele prepay. "In urma discutiilor pe care le-am avut cu industria, s-au agreat formele articolelor pe fond si in detaliu. Singurele discutii au fost pe marginea termenelor de implementare completa. Majoritatea operatorilor mobili au avut campanii de marketing prin care acorda bonusuri pe cartelele prepay, daca utilizatorii isi dadeau in mod voluntar datele personale. In prezent, ...