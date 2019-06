Ce semne ingrijoratoare anunta probleme ale tiroidei

Probleme tiroida google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O stare de oboseala continua, o minte incetosata, cateva kilograme in plus sunt deja motive suficiente pentru care oricine s-ar gandi la posibile cauze ce declanseaza o astfel de schimbare. Pot fi deja semnale de alarma privind disfunctionalitatea glandei tiroide. In aceeasi lista de simptome se adauga si pierderea parului, transpiratia excesiva sau anxietatea. Iata de ce este important sa mentineti sanatatea tiroidei. Tiroida, glanda care nu doare Glanda tiroida apartine de sistemul endocrin. Rolul acesteia este de a secreta hormoni, care influenteaza metabolismul. Hormonii secretati de aceasta glanda se numesc tirotoxina (T4) si triodotironina (T3). Au rol esential in functiile vitale ale or ...