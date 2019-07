Ce societate a obtinut contractul de lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale de la Poarta Alba, judetul Constanta (document)

Primăria Comunei Poarta Albă a atribuit recent un contract de lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale. Potrivit Licitatiapublica.ro, contractul prevede „execuția lucrărilor de construcție, extindere, modernizare rețea publică de apă/recea publică de apă uzată în localitatea Poartă Albă ,în cadrul proiectului „ Extinderea sistemului de canalizare menajeră în zona centrală a localității Poartă-Albă-Etapa 2, jud. Constanța”.Obiectivul general al contractului : Servicii de execuție a lucrărilor de construcție, extindere, modernizare rețea publică de apă/recea publică de apă uzată, pentru obiectivul de investiții ’’ „ “Extinderea sistemului de canalizare menajeră în zona centrală a localității Poartă-Albă; jud. Constanța”.Acest obiectiv are că scop extinderea sistemului de canalizare menajeră ce însumează o lungime de L = 3246,24ml.Execuția presupune realizarea a 3246 km rețea de canalizare în completarea celei existente.Realizarea a 100 de branșamente pentru a racordarea caselor la canalizarea realizată prin proiect.STRADa:ALEE FN – 2 ( NR.cămine)- 82.30 (lungime conducte)- 250( PVC-KG Dn SN4)- macadam (tip suprafață)/CALEA BUCUREȘTI 1-2( NR.cămine)-19.13(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)-trotuar pavele/CALEA BUCUREȘTI 2-8( NR.cămine)-330.29(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- trotuar pavele/CALEA BUCUREȘTI 3-5( NR.cămine)- 221.29(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- trotuar paveleCALEA BUCUREȘTI 4- 9( NR.cămine)-484.20(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)-- trotuar paveleCALEA BUCUREȘTI 5-5( NR.cămine)-253.76(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- trotuar paveleCASTANULUI-2( NR.cămine)-90.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)-asfaltCIȘMELEI 1-6( NR.cămine)-242.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asphaltCIȘMELEI 2-2( NR.cămine)-70.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltCIȘMELEI 3-2( NR.cămine)-100.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltGAROAFEI -2( NR.cămine)-100.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltLAUREI-2( NR.cămine)-86.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltNAȚIUNILOR-2( NR.cămine)-100.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltPĂCII- 4( NR.cămine)-180.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltPASAJULUI-2( NR.cămine)-114.35-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltPRIMĂRIEI 1-1( NR.cămine)-50.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltPRIMĂRIEI 2- 5( NR.cămine)-230.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltPRIMĂRIEI 3-2( NR.cămine)-100.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltPRIVIGHETORILOR- 2( NR.cămine)-100.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltPROSPERITĂȚIi- 6( NR.cămine)-232.29(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asphaltSTADIONULUI-2( NR.cămine)-60.00(lungime conducte)-250( PVC-KG Dn SN4)- asfaltTOTAL-76( NR.cămine)-3246.24(lungime conducte)Valoarea totală a achiziției (fără TVA): 1908235 RONSocietatea căreia i-a fost atribuit contractul este SC GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRLDesprePotrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului interogat la data de 9 iulie 2019, societatea a fost înființată în anul 2013 și are sediul social în Constanţa, Bulevardul 1 Mai. Societatea are capital social subscris de 200 lei, integral vărsat, iar unic asociat este George-Emilian Zăbavă, acesta fiind și administratorul firmei ce are ca domeniude activitate principal „Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat”.Conform Ministerului de Finanțe, pentru anul 2018 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 1.483.772 de lei, profit de 232.128 de lei și șase salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria „Combaterea criminalităţii în achiziţiile publice“.În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de atribuire a licitaţiei la care facem referire.