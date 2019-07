Ce solictat PMP Guvernului, legat de votul in diaspora

Eugen Tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul PMP, Eugen Tomac, cere Guvernului ca, pe langa extinderea la trei zile a procesului de vot, sa ia in calcul si alte masuri in procesul de organizare a urmatoarelor alegerilor in diaspora. ”I-am solicitat prim-ministrului Viorica Dancila o intrevedere pentru a-i prezenta solutiile identificate de PMP in vederea accesului neingradit si nediscriminatoriu a romanilor din strainatate la alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Consideram ca modificarile legislative convenite in Comisia speciala pentru legile electorale nu rezolva toate problemele identificate de PMP in procesul electoral si ca exista premise ca esecul in organizarea alegerilor in Diaspora de la europarlamentare sa se repet ...