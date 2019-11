Ce spun distrusi de durere, parintii baiatului disparut la Pecineaga: "Sper sa nu-l fi luat nimeni, sa isi bata joc de el"

"Este posibil să îl fi luat cineva cu o maşină şi acum e ascuns pe undeva şi îi este frică să iasă. Să vină acasă... Am strigat toată seara, peste tot, dar nu am auzit nimic. Sper să nu-l fi luat nimeni, să îşi bată joc de el", a spus Alexandra Păuleţ.

"Toată vina el o are. S-a recăsătorit şi nevasta lui nu avea grijă de copiii mei, doar de cel mic al lor. Toată ziua copiii mei erau pe străzi", acuză femeia.

"La mine nu putea să vină că îl lua tata şi îl bătea. Nu-i dădea voie nici să vorbească cu mine, vorbeam pe furiş. Ultima oară am vorbit acum o săptămână prin gardul şcolii. Mi s-a părut foarte supărat", a mai spus femeia.

"Copilul se juca pe stradă cu rolele şi când am trecut pe lângă el pe drum i-am zis să meargă acasă. După 15 minute când am revenit el nu mai era pe drum. Am început să-l caut. De obicei el nu pleca de acasă, se juca în curte şi pe stradă în faţa porţii, dar mai departe nu a plecat niciodata de acasă. Probabil a fost influentat de cineva sau ademenit undeva, luat si dus", a declarat tatăl copilului la România TV.