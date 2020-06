Ce spun experții despre moartea in masa a albinelor

În Ucraina, doar o mică parte din familiile de albine mor din cauza otrăvirii cu produse pentru protecția plantelor, spune Elena Sirenko, doctor în științe veterinare la Institutul pentru Medicină Experimentală și Clinică, transmite agrobiznes.md. Un amplu studiu realizat de un veteran al apiculturii în România descrie un tablou sumbru care va duce rapid la dispariția albinelor […] The post Ce spun experții despre moartea în masă a albinelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.