Ce spun mainile despre sanatatea noastra - sase indicii care nu trebuie ignorate

Intotdeauna, corpul uman transmite semnale de atentionare cand ceva nu este in regula cu el. Trebuie doar sa fim atenti la ele. Asa cum febra este semnalul unei infectii sau o eruptie cutanata indica o reactie alergica, si modificarile aparute in aspectul corpului sunt deseori mesaje ca ceva in sanatatea noastra s-a deteriorat si nu trebuie ignorate. Bunaoara, starea si aspectul mainilor ne ofera anumite detalii privind sanatatea organismului si ne ajuta sa obtinem un diagnostic timpuriu in ...