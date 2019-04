Ce spun medicii despre cazul elevei care a murit de meningita. Filmul tragediei

Scoala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moartea unei eleve de clasa a 12-cea, de la ″Colegiul National Gheorghe Lazar″⁣, din cauza meningitei, impune masuri majore. Deocamdata, analizele de laborator au aratat ca niciunul dintre cele 90 de exudate, luate de la colegii si profesorii adolescentei nu este pozitiv. Pe de alta parte, alti 100 de elevi si profesori, au mers pe cont propriu la spitalele de boli infectioase, pentru a-si face analize. Doar cei care au fost in imediata ei apropiere ar fi putut lua bacteria, spun doctorii, iar acestia au primit, inca de joi, antibiotice in scop profilactic. Menigococul, raspunzator de moartea fetei, nu supravietuieste in mediul extern, dar chiar si asa, unitatea scolara a fost inchisa, pentr ...