Ce spune Alexandru Cumpanasu despre arestul preventiv pentru Gheorghe Dinca

Desi Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu, achetatorii nu au reusit sa obtina probe cu care sa sustina marturisirile criminalului. Alexandru Cumpanasu nu este convins ca ramasitele din curtea lui Dinca apartin Alexandrei si sustine ca probleme de ADN au fost facute doar pe dintii fetei. Unchiul Alexandrei crede ca fetita este inca in viata. In ceea ce priveste moartea Luizei, anchetatorii nu au reusit sa obtina nicio proba in acest sens. Cum a rapit-o criminalul din Caracal pe Luiza. Ce facea tanara Intrebat daca vrea prelungirea arestului prevenitiv pentru Gheorghe Dinca, Alexandru Cumpanasu a spus ca nu, explicand ca probele detinute pana acum de ...