Ce spune Avocatul Poporului despre chirica pe care o plateste institutia: E foarte mult

Avocatul Poporului, Renate Weber, se arata scandalizata de chiria pe care o plateste institutia pentru sediul in care isi desfasoara activitatea. Weber arata ca, in acest moment, se platesc 50.000 de euro chirie pe sediu, ceea ce inseamna ca in 4 ani se ajunge la o chirie de aproape 3 milioane de euro. "Mult platim chiria. E foarte mult. Platim jumatate fata de cat plateste CSM, dar nu ma incalzeste ca altii platesc mai mult", a afirmat Renate Weber, la Digi24. Ea a explicat si cum s-a ajuns la aceasta situatie: "Nu am primit un spatiu, desi e institutie creata prin Constitutie. Nu am primit un spatiu nici in Bucuresti, nici in tara. Colegii mei stau in contracte ba cu Curtea de Conturi, ...