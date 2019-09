Ce spune Camelia Mitoseru despre Madalina Manole. „Te poate da peste cap”

Actrita Camelia Mitoseru a facut declaratii despre regretata cantareata Madalina Manole, care s-a stins din viata in urma cu opt ani.

S-au implinit opt ani de la disparitia celei care a fost cantareata Madalina Manole. Artista a decedat in 14 iulie 2010, chiar in ziua in care a implinit 43 de ani. Cantareata a fost gasita decedata in locuinta ei de pe strada Grivitei din Otopeni. I.N.M.L a stabilit ca Madalina s-a sinucis inghitind un pesticid foarte toxic numit Carbofuran (cunoscut sub numele de Furadan) iar decesul a survenit in cateva minute. Madalina Manole era casatorita cu Petru Mircea, din mariajul lor rezultand un baietel, Petru Mircea junior.

Actrita Camelia Mitoseru a fost colega multi ani cu Madalina manole. Artista a fost invitata la emisiunea Star Matinal, de la Antena 1, unde a facut declaratii despre indragita cantareata.

„E foarte usor sa faci o depresie. Mi-a fost colega. Nu pot sa stiu ce s-a intamplat. Chiar daca a facut o depresie… Ea a fost izolata de toti prietenii. Nu stiu. Era probabil un tip gelos, posesiv, nu stiu ce era intre ei doi, eu nici nu il cunosc…

Ani de zile au jucat amandoua ca doua surori. Ce din afara mi s-a parut groaznic e ca ea s-a cununat pe la Botosani si nu a fost nimeni la cununia ei, eu nu am vazut niciun coleg. Te poate da peste cap un barbat”, a afirmat Camelia Mitoseru.

