Ce spune Catalin Botezatu, despre Florin Pastrama: „A avut curajul sa faca pasul acesta”

Despre nunta lui Brigitte si a lui Florin Pastrama au existat pareri si pareri, fie ele din partea publicului sau a altor vedete. Printre cei care au vorbit despre unul dintre cele mai fierbinti subiecte s-a numarat si Catalin Botezatu, care s-a axat, in declaratii, pe mire.

Catalin Botezatu il cunoaste pe Florin Pastrama, iar despre el are numai cuvinte de lauda. Creatorul a apreciat faptul ca s-a tinut de traditii la nunta religioasa si a facut si o mica gluma.

„Pe Florin il cunosc, este un tip foarte OK, mi-a placut ca la casatoria lui religioasa, a pastrat traditiile, cu rasul barbii si a tunsului, alaturi de cavalerii de onoare. El este un tip autentic, inca se obisnuieste cu aceasta lume, cea in care esti numai in lumina reflectoarelor, si chiar cred ca a venit in aceasta casnicie cu foarte multa iubire. Este un baiat minunat si chiar a avut curaj sa faca pasul acesta...Glumesc, nu spun cu o tenta anume, ci este important sa poti sa te implici intr-un angajament pe viata avand langa tine o femeie celebra!”, a spus Catalin Botezatu, la o emisiune.

