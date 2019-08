Ce spune Codrin Stefanescu despre demersul facut de Liviu Dragnea: ''Nu si-a atacat niciodata propriul partid sau colegii''

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, precizeaza intr-o postare publicata pe o retea de socializare, ca fostul lider PSD Liviu Dragnea nu si-a atacat niciodata colegii ori partidul. De asemenea, acesta sustine ca avocatii au obligatia de a demonstra nevinovatia fostului lider PSD. Reactia fostului secretar general al PSD vine in contextul in care mai multe voci din PSD afirma ca Liviu Dragnea ar urmari sa dea o lovitura sub centura PSD-ului. Codrin Stefanescu, despre securistul de Victor Ponta: Toti in extaz si toti in costume de civili ''Liviu Dragnea e condamnat politic! Stim cu totii asta. Si nu a avut niciodatā in gând sā-si atace propriul partid sau colegii. E doar u ...