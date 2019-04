Ce spune Daniel Barbu despre punerea sub urmarire penala: Cele mai mari amenzi...

Daniel Barbu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daniel Barbu, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente si in prezent numarul 2 pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare, este urmarit penal de procurorii DNA, in dosarul lui Mircea Draghici, trezorierul PSD. Daniel Barbu este acuzat de procurori ca in perioada cat a fost sef la AEP nu a urmarit cum se cheltuie banii primiti ca subventie de catre partidele politice. Liviu Plesoianu, reactie dura la adresa lui Daniel Barbu: ''Domnule Barbu, totul e in regula! Sigur ca e un nou abuz marca DNA'' In replica, Daniel Barbu a explicat ca el nu avea atributii in stabilirea controalelor si nici nu s-a implicat in activitatea subordonatilor pentru a opri controalele la partidel ...