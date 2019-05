Ce spune Decebal Fagadau despre cazul mamei sale si tentativa de frauda la vot?! (video)

"Incidentul este o înscenare ce m-a avut ca țintă, pe mine și pe partidul pe care îl reprezint. Mama a fost doar victimă colaterală. Simt nevoia să fac câteva declarații pentru că, în primul rând, în calitatea de fiu al mamei mele mă simt revoltat de ceea ce i s-a întâmplat. La 70 de ani a ajuns să meargă pentru prima dată în viața ei la poliție pentru un lucru care nu ține de ea, nu ține de modul în care ea a educat generații intregi de copii ci ține de un joc politic care astăzi capătă, așa, aspecte puțin mai violente.Vreau să vă spun că o susțin pe mama mea, că o respect în continuare și vreau să îi mulțumesc că la 70 de ani a venit să voteze. Mama a făcut plângere penală, a sesizat BEJ cu privire la cele întâmplate la secția respectivă. Mama a fost la poliție și a depus declarație și se va prezenta de fiecare dată, împreună cu tatăl meu în calitate de martor, ori de câte ori este chemată să facă lumină în acest caz. Dar, vă repet, ei sunt doar victim colaterale pentru că sunt părinții primarului municipiului Constanța.Încă din momentul în care au intrat în secția de votare, prima întrebare a fost dacă există vreo legătură de rudenie între dânșii și mine. Bineînțeles că au răspuns că suntem părinții primarului Constanței și ne mândrim cu acest lucru. De aici încolo cunoașteți lucrurile. Mă bucur că la secția de votare există cameră de supraveghere video. Sunt convins că polițiștii și cei care vor investiga își vor face datoria și am încredere în justiția din România.Nu știu cine i-a înmânat buletinele, nu am fost acolo, este treaba organelor de cercetare penală . Vreau să vă spun că niciun buletin de vot nu a fost introdus în urna de votare. Mai mult, chiar au atras atenția (părinții) că sunt prea multe și nu încap în această fantă.Incă odată vă spun, îmi apăr mama, sunt convins că este nevinovată și nu am trăit astăzi o zi foarte fericită. Sunt alături de ea, așa cum cred că orice copil este alături de părinții lui, dar mai mult decât atât, m-a interest ca din punct de vedere procedural, lucrurile să se desfășoare conform legii.Vreau să spun de la început, mama mea nu a furat nimic nicioadată. Mai mult, așa m-a crescut și pe mine și pe sora mea. Așa cred că a crescut toate generațiile de copii pe care i-a avut la grădiniță. Eu nu am cerut niciodată cuiva să fure voturi sau să anuleze voturi sau să vicieze oarecum acest rezultat al democrației pe care îl susțin și pe care îl înțeleg, indiferent de rezultat. Așa este în politică. Odată ești sus, altă dată ești jos. Important este ca lumea să fie la vot. Întotdeauna bunul Dumnezeu și oamenii au dreptate dar important este să se prezinte la vot. M-am bucurat că astăzi este o prezență atât de mare" a precizat primarul Constanței, Decebal Fagadau în aceasta seara după ce a votat.