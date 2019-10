Ce spune directorul ANPC, Paul Anghel, despre achizitionarea produselor de tip fast-food

Pentru a achiziţiona produse de tip fast food (hamburger, shaworma, kebab, hot-dog etc.) care să nu le pună viata în pericol consumatorilor, Paul Anghel, director ANPC, a oferit urmatoarele sfaturi acestora:- la cumpararea produselor din carne să acorde atenţie deosebită la aspectul produsului. Să nu achiziţioneze produsele la care suprafaţa este lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros şi culoare modificate, consistenţa nespecifică sortimentului, cu grasime acumulată sub membrană, aspect de vechi etc. ;- să urmarească modul de etichetare si să nu cumpere produse preambalate neetichetate, iar pentru cele comercializate vrac este obligatorie înscrierea, la locul de comercializare a datei durabilităţii minimale/datei limită de consum şi a ingredientelor alergene;- să refuze produsele din carne pentru care există îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare;- să refuze produsele cu modificări organoleptice, miros nespecific, culoare modificată, gust amar ..etc- să refuze produsele din carne pe care nu este înscrisă data durabilităţii minimale/data limită de consum sau daca aceasta este modificată sau depaşită;- să nu cumpere produse din carne din locuri neautorizate, întrucat comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu poate elibera bon de casa cu care sa fie justificată tranzacţia comercială şi riscă să achiziţioneze un produs neconform sau chiar nesigur care le poate afecta sanatatea;Trebuie urmarit, în cazul produselor alimentare tip fast food, modul de expunere şi comercializare a acestora, pentru a observa unele indicii care pot să conducă la identificarea riscurilor pentru sanatate şi anume:- existenţa şi funcţionarea vitrinelor frigorifice în care sunt expuse alimentele;- integritatea ambalajelor, care trebuie să asigure protecţie pe timpul transportului, depozitarii şi comercializarii;- etichetarea acestora, cu date referitoare la tipul produsului, originea acestuia, termenul de valabilitate, etc;De asemenea, înainte de achiziţionarea alimentelor, din locuri specializate în acest sens, consumatorii trebuie să se asigure ca vanzatorul este echipat corespunzator, poartă halat de protecţie şi bonetă, iar manipularea alimentelor neambalate o realizează cu mâinile acoperite de mănusi curate sau de unica folosinţă.Trebuie să acorde atenţie preţului afişat şi să verifice concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele marchate pe bonurile de casa.