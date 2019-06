Ce spune fiica cea mare a romanului care traieste cu doua surori: „Mama se jertfeste...”

Dupa ce s-a aflat ca un barbat traieste cu doua surori si ca are copii cu cele doua femei, multe persoane s-au intrebat ce parere au copiii acestuia despre aceasta legatura neobisnuita care a facut inconjurul tarii.

George Chirila a devenit cunoscut in urma cu cativa ani atunci cand a recunoscut ca se iubeste cu doua surori cu care a construit o casa si impreuna cu care are 14 mostenitori.

De dragul lui, cele doua surori au acceptat sa il imparta, iar acum toti traiesc impreuna ca o familie extrem de unita.

Cea mai mare dintre fete, Silvia, a vorbit despre aceasta legatura a tatalui sau cu Nicoleta, una dintre surori. In varsta de 22 de ani, tanara a fost intrebata daca ar face acelasi lucru pe care il face mama sa, de dragul lui George Chirila.

Tanara, indragostita pana peste cap

„Nu as putea sa imi impart sotul cu o alta femeie. Vreau multi copii. Pana la 8 copii. Nu vreau sa fac vreo meserie, vreau sa am grija de casa. Nu mi-ar placea sa traiesc in trei, sa mai aiba sotul meu o sotie, Nu am firea mamei sa accept treaba asta. Mama se jertfeste, nu gasesc termenul potrivit. Face asta pentru ca ne iubeste pe noi toti si vrea sa ramanem uniti”, a dezvaluit Silvia categorica.

De asemenea, tanara a recunoscut ca a experimentat deja primii fiori ai dragostei.

„Nu e foarte grozav sa fii indragostita. Ai foarte multe dureri de cap. Cand esti indragostit trebuie sa porti si grija celuilalt. Cu gandul, daca altfel nu ai cum. Ma macina dorul de multe ori. Este un baiat care mie mi-a placut. Nu stie…Nu l-am mai vazut de doua luni. E trecut de 20 de ani.L-am cunoscut in Hunedoara. Are ochii albastri si parul negru. M-a cucerit cu totul”, a mai spus tanara.

